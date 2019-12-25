İstek Vakfı okulundaki cinsel istismar davasında avukatın çığlığı "İstek Vakfı'nın marka değeri bir çocuktan önemli olamaz..."

İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan ettirdi. Altınsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerin mahkemece istenmemesine itiraz ederek "Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum" dedi.