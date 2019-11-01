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İstismara dayanamayıp "ben bir şeytanın eline düştüm" diyerek intihar etmişti!

01.11.2019 | 14:26

Antalya'da, amcasının oğlu tarafından 6 yaşından itibaren cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G.'nin (22) 'Ben bi şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin S.'nin (30) Yargıtay kararıyla tahliye edilmesi tepki aldı. Ailenin avukatı Müge Gezginci, Yargıtay'ın beraat kararı verilmesini de istediği amcaoğlunun 12 Kasım günü yeniden yargılanacağını belirterek, duruşmada bu adamın tutuklanması ve hak ettiği cezayı almasını, herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G., çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak amcaoğlunun istismarları, Ayşenur'un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017 günü tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı. 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

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