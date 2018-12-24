İşyeri sahibi öyle bir şey yaptı ki, hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

Olay, 22 Aralık günü sabah saatlerinde Sultangazi'de araç aküsü satılan bir işyerinde meydana geldi.İddiaya göre, yüzleri kapalı ve eldivenli 4 kişi önceden belirledikleri dükkanın çevresinde araçlarıyla keşif yapmaya başladı. Dükkanın önüne çektikleri hafif ticari aracı kendilerine paravan olarak kullanan şüpheliler, kepenkleri kırarak içeriye girdi. İş yerinde bulunan alarm sisteminin devreye girmediğini gören hırsızlar, rahat tavırlarla dükkanın iç kısmında bulunan aküleri araçlarına yüklemeye başladı.



İşyerinin soyulduğunu görünce arabayla hırsızların aracına çarptı

2 kişi araç içine yüklerken diğer iki kişide araç içerisinde beklemeye devam etti. İş yerinin üst katındaki dairede oturan komşusu dükkan sahibi Yasin Nesin arayarak durumu bildirdi. Olay sonrasında telefondaki uygulamadan güvenlik kamerasını izleyen Nesin, hırsızların birden fazla olduğunu ve akü çaldığını görünce farklı bir yönteme başvurdu. Dükkan sahibi hırsızların kaçışını engellemek için aracıyla, hırsızların aracına çarptı.



Sürüklenen hırsız son anda araca binerek kaçtı

İşyeri sahibinin çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran hırsızlar apar topar hasar alan araca binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Dükkan içinden aküleri veren hırsız ise araca binmekten zorlandı. Hızla giden aracın kapısından tutunan hırsız bir sürü sürüklendikten sonra tekerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hırsız güçlükle araca binerken, işyeri sahibi ise gördükleri karşısında şoka uğradı. İşyerini dağıtılmış bir şekilde gören Yasin Nesin durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin belirlenmesi çalışma başlattı. Öte yandan alarm sisteminin çalışmaması yüzünden yaşanan olayda Yasin Nesin alarm şirketinden şikayetçi olacağını belirtti.



"Adamlar tedirgin alarmın çalmasını bekliyor ama çalmıyor"

Alarm sisteminin çalışmaması yüzünden mağdur olduğunu belirten iş yeri sahibi Yasin Nesin, " İşin ilginç tarafı dükkanımda 7/24 çalışan alarm sistemi var ancak hırsızlar buradan aküleri çaldığı sırada çalışmıyor bundan dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Konuyla ilgili olarak alarm sistemine ulaşıp durumu anlattığımda bana Aralık ayının 11'inden beri sistemden sinyal alamadıklarını söylediler. Ayın 11'inden beri dükkanımıza teknik ekip gelerek durumu kontrol etmedi ve bu konuda bana bilgi vermediler. 4 kişi geliyor hırsızlar dükkana adamlar tedirgin alarmın çalmasını bekliyor çalmayınca direk dükkana giriyorlar. Adamlarda silah olabilir herhangi bir delici alet olabilir giden malımız oldu mağduruz" dedi.



"Malımı kurtarmak için araçlarına çarptım"

Olay anını anlatan Yasin Nesin, " Olay saat 6-7 civarında gerçekleşiyor. Üst komşumun haber vermesi üzerine uyandım ve dükkana hırsız girdiğini söyledi. Kamera sistemini açıp baktığım zaman dükkana hırsızların girdiğini gördüm. Hemen evden çıkıp aracıma atlayarak işyerine geldim. 2 dakika sonra iş yerine geldiğim de hırsızların araçları kapının önünde duruyordu, hiç düşünmeden kendi aracımla onların arabasına çarptım. Amacım onların araçlarını bıraktırarak çalınan malımı kurtarmaktı fakat hiçbir şey olmadı benim araçta maddi hasar olurken onlar araçlarıyla kaçtılar. Aracımın lastiği koptuğu için peşlerinden devam edemedim. Dükkanımdan 20 ya da 25 adet akü çaldılar bunun da maliyeti yaklaşık olarak yirmi milyarı buluyor" diye konuştu.



İşyeri sahibini hırsızları durdurma çabası kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli 4 kişinin iş yerinin önüne arabayla geldiği görülüyor. Kepenkleri kıran şüpheliler daha sonra iş yerindeki aküleri araca doldurmaya başlıyor. Bir süre sonra iş yeri sahibi durumdan haberdar olarak sokak üzerine gelip hırsızların yükleme yaptığı araca çarpıyor. Hırsızların olay yerinden hızlıca uzaklaşırken bir hırsızın araca son anda binmesi görüntülere yansıyor.