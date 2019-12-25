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İtfaiye ekipleri yavru kediyi hayata bağlamak için dakikalarca uğraştı

25.12.2019 | 18:02

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine şehir merkezinden geçen Dere içerisinde soğuktan donan ve ölmek üzere olan kediyi kurtarmalarının ardından yoğun çalışma ile kediyi hayata döndürdüler. Yavru kedinin yeniden canlanması için birçok yöntem deneyen itfaiyeciler, kedinin gözlerini açması ile derin nefes aldılar.

Düzce şehir merkezinden geçen Karaca Deresi içerisinde düşen yavru kediyi gören vatandaşlar, hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde donmak üzere olan yavru kediyi Karaca Deresi içinden kurtararak hemen İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. Soğuktan donan ve yaşam mücadelesi veren kediyi kurtarmak için sıcak ortam oluşturan ekipler, kedinin tüylerini de kurulamaya çalıştı. Biberon takviyesi ile su ve sıcak sütte verilen yavru kedi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tekrar yaşama döndürüldü. Yavru kedinin yeniden hayata dönmesinin ardından itfaiye eri Ekrem Yalçın, yavru kediyi bulduklarında eklem yerlerinin hareket etmediğini, ölüm kalım mücadelesi verdiğini gördüklerini ve hemen müdürlüğe gelerek yaşatmak için çabaladıklarını dile getirdi. İtfaiye eri Yalçın; "Karaca deresinde yavru kedi ihbarı aldık. Bölgeye gittik. Kedi kas katı kesilmiş. Onu oradan kurtardık. Sıcak su ile yıkadık. Sütünü verdik. Bakımını yaptık. İnşallah tamamen iyileşir diye düşünüyoruz. Eğer sahiplenmek isterseniz buyurun itfaiye müdürlüğünde bekliyoruz. Kediye sıcak ortamda bakımını yaptık. Genel olarak suyunu verdik sütünü verdik. Kuruladık, kurulamak çok önemli. Eklemleri donmak üzereydi kedinin. Şu anda çok iyi durumda. Miyavlayamıyordu bile. Umarım daha da iyileşir. Daha da iyileşeceğini umut ediyoruz" dedi.

Yavru kedinin normal yaşamına dönünceye kadar İtfaiye Müdürlüğü'nde, itfaiye ekipleri tarafından bakılmaya devam edileceği öğrenildi.

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