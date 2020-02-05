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İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi | Video

İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi | Video
05.02.2020 | 00:08

Beyoğlu’nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi. Bir itfaiye erinin el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

İddiaya göre, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıyı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

İTFAİYE GÖREVLİSİ EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 3 KİŞİYİ EZİLDİ
Yangına müdahale eden itfaiye eri aracın el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş üzerindeki araç bir anda vatandaşların üzerine doğru kaymaya başlarken aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için seferber olurken olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayı öğrenen yaralılarının yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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