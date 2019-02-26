Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İtfaiyeciden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs

Bağcılar’da dün çıkan yangında bir itfaiyeci dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraştı. İtfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansırken, minik köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak no:40'taki 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çocuk odasında çıkan yangında tek kişilik bir baza yanarken, yangında bir köpek de dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle yoğun dumana maruz kalan köpeğe ise ilk müdahaleyi itfaiyeci yaptı. Ekipler, köpeği hemen açık havaya çıkarırken bir itfaiyeci nefes almayan köpeğe kalp masajı yaptı. İtfaiye eri köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı, suni teneffüs uyguladı. Işıkla bir yandan da köpeğin gözlerini kontrol eden itfaiyecinin tüm çabalarına rağmen dumana maruz kalan köpek kurtarılamadı. Öte yandan itfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecinin köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği, o anlarda bir kişinin de köpeğin nefes alıp almadığını kontrol ettiği görülüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İtfaiyeciden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN