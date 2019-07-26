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İtfaiyenin üst geçitte mahsur kalan köpeği kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Sultanbeyli’de bir üst geçidin kolonunda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. Olaya tanık olan vatandaşlar köpeğin kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiindeki Çiftlik üst geçidinin kolonundaki boşluğa giren bir köpek mahsur kaldı. Buradan düşme tehlikesi bulunan köpeği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye ekipleri, yan yolda bir şeridi trafiğe kapatarak itfaiye aracının merdiveni ile üst geçide ulaştı. Ekip, tasma taktığı köpeği merdivene alarak, aşağı indirdi. Orada bulunan vatandaşlar köpeğin kurtarılması ile rahat bir nefes aldı. Kurtarılan köpek daha sonra hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.


O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri merdiven ile üst geçide ulaşarak burada mahsur kalan köpeği kurtarıyor. Merdivene alınıp yere indirilen köpek koşarak uzaklaşıyor.

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İtfaiyenin üst geçitte mahsur kalan köpeği kurtarma operasyonu kamerada
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