İzmir Bornova'da vatandaşları isyan ettiren çöp dağları tehlike saçıyor!

İzmir Bornova'da toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan yoğun koku ve saldın hastalık tehlikesi vatandaşları isyan ettirdi. Çevre sakinleri ve esnaf Bornova Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, çöplerin düzenli olarak toplanmasını istedi.