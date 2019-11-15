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İzmir Bornova'da vatandaşları isyan ettiren çöp dağları tehlike saçıyor!

15.11.2019 | 10:42

İzmir Bornova'da toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan yoğun koku ve saldın hastalık tehlikesi vatandaşları isyan ettirdi. Çevre sakinleri ve esnaf Bornova Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, çöplerin düzenli olarak toplanmasını istedi.

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