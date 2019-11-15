İzmir Bornova'da vatandaşları isyan ettiren çöp dağları tehlike saçıyor!
İzmir Bornova'da toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan yoğun koku ve saldın hastalık tehlikesi vatandaşları isyan ettirdi. Çevre sakinleri ve esnaf Bornova Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdiklerini belirterek, çöplerin düzenli olarak toplanmasını istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
İzmir Bornova'da vatandaşları isyan ettiren çöp dağları tehlike saçıyor! 15.11.2019 | 10:42
04:54
00:23
Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü 15.11.2019 | 10:17
03:24
02:58
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü 15.11.2019 | 10:12
04:23
Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı 15.11.2019 | 10:09
02:13
PKK'ya bir darbe daha! 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi 15.11.2019 | 10:06
02:55
İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu! 15.11.2019 | 10:02
01:11
01:05
14:08
02:39
02:49
02:01:16
01:10
Zihinsel engelli genci acımasızca darp ettiler 15.11.2019 | 01:47
03:16
Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı 14.11.2019 | 18:15
03:26
Oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası 14.11.2019 | 18:15
03:57
Çocuk hırsızların hayır parasını çaldığı anlar kamerada 14.11.2019 | 18:15
01:01
Zeytinburnu’nda "papağan" operasyonu: 2 gözaltı 14.11.2019 | 18:15
05:46
Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı 14.11.2019 | 18:15