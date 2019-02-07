İzmir' in Buca ilçesinde kadınları taciz eden şahıs kendisine engel olmaya çalışanlara böyle kurşun yağdırdı!

İzmir'in Buca ilçesinde bir müşteri, iddiaya göre alkollü olarak bir kafeye girdi ve iki kadına sözlü taciz etti. İş yeri sahibinin talimatıyla söz konusu kişi, daha sonrada iş yeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Şahıs, bir müddet sonra ise dışarı atılmayı hazmedemedi ve silahıyla geri döndü.



Silahıyla geldi, dehşet saçtı

İçeri giren silahlı saldırgan, etrafa kurşun yağdırdı. Şahıs, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. O dehşet anları ise bir kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.