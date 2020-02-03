İzmir Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı |Video
İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İzmir Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün (pazar) akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.
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