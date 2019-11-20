İzmir Menemen'deki çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi!
İzmir'in Menemen ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar biriken çöplere ve çevreye yayılan kötü kokuya bir çare bulunmasını istiyor.
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