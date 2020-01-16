Web TV Yaşam İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

16.01.2020 | 16:20

İzmir'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün (30), bundan kısa süre önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia edildi. Müjgan Ö.'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Evka- 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö., yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamaması üzerine kapıyı kırarak eve giren Yusuf Ö., eşini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müjgan Ö. ve eşinin, geçmiş dönemlerde bazı sorunlar yaşadığı, fakat çiftin bu sorunları aştığı iddia edildi. 3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.'nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları belirtildi. İkilinin konuşma sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamadıkları ve çocukları hakkında konuştukları da iddia edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 00:51
İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 16.01.2020 | 16:20
Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı...Kazada sürücünün burnu bile kanamadı 03:57
Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı...Kazada sürücünün burnu bile kanamadı 16.01.2020 | 16:00
Anne ve babasının hayrı için sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki! 01:26
Anne ve babasının hayrı için sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki! 16.01.2020 | 15:56
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 00:51
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 16.01.2020 | 15:59
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 02:20
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 16.01.2020 | 15:50
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 02:46
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 16.01.2020 | 15:12
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi 02:23
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi 16.01.2020 | 15:31
Müge Anlı'da canlı yayında şok gözaltı! 16 Ocak 2020 Perşembe 17 yaşındaki genç kızı defalarca... Polis yaka paça götürdü 03:33
Müge Anlı'da canlı yayında şok gözaltı! (16 Ocak 2020 Perşembe) 17 yaşındaki genç kızı defalarca... Polis yaka paça götürdü 16.01.2020 | 15:24
Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 01:02
Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 16.01.2020 | 14:55
Tartıştığı karısının yaralanmasından korkan şahıs tuz ruhu içerek intihar etti 01:07
Tartıştığı karısının yaralanmasından korkan şahıs tuz ruhu içerek intihar etti 16.01.2020 | 12:33
Arkadaş dehşeti kamerada...Bıçakla tehdit edip defalarca tokatla darp etti 02:32
Arkadaş dehşeti kamerada...Bıçakla tehdit edip defalarca tokatla darp etti 16.01.2020 | 11:43
Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 03:49
Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 16.01.2020 | 11:15
İstanbul Sarıyer'de batan balıkçı teknesinde deniz dibinde Mehmetçiklerin kurtarma çalışması görüntüleri ortaya çıktı 07:26
İstanbul Sarıyer'de batan balıkçı teknesinde deniz dibinde Mehmetçiklerin kurtarma çalışması görüntüleri ortaya çıktı 16.01.2020 | 10:44
Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... Namusuma göz dikti 10:42
Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... "Namusuma göz dikti" 16.01.2020 | 10:06
Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı 01:24
Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı 16.01.2020 | 10:19
İzmir'de ev yangını! Yanan evde küçük Merve can verdi 01:13
İzmir'de ev yangını! Yanan evde küçük Merve can verdi 16.01.2020 | 10:07
Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı 01:51
Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı 16.01.2020 | 10:08
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada 01:46
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada 16.01.2020 | 10:03
İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi 01:16
İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi 16.01.2020 | 09:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? 16.01.2020 01:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? (16.01.2020) 16.01.2020 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN