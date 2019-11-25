İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın!
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı müdahale ediyor.
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