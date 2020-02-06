İzmir'de bir kadının, nakliyecilerin balkondan attığı eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
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