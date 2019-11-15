Web TV Yaşam İzmir'de boşanan kadın adliye önünde göbek atarak 'Erik dalı' şovu yaptı!

İzmir'de boşanan kadın adliye önünde göbek atarak 'Erik dalı' şovu yaptı!

15.11.2019 | 15:19

İzmir'de eşinden boşanan kadın, özgürlüğe kavuşmasını adliye binası önüne getirdiği müzik grubun çaldığı 'Erik dalı' türküsü eşliğinde göbek atarak kutladı! Boşanan kadının mutluluğuna diğer kadınlar da göbek atarak katıldılar! İşte eşinden boşandığı gün adliye önünde göbek şov yapan kadının eğlenceli anları...

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