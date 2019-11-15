İzmir'de boşanma kararını erik dalıyla kutladı
İzmir'de yaşayan ve 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da "Erik Dalı" parçasıyla destek yağdı.
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