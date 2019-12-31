İzmir'de DEAŞ operasyonu 12 gözaltı kararı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü ve Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 11’i Suriye uyruklu, 1’i Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için adreslere baskın düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı. Ekipler 2 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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