İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu!
İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulduğu bilgisine ulaşıldı.
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