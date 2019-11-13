Web TV Yaşam İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu!

İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu!

13.11.2019 | 14:25

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:52
İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu! 13.11.2019 | 14:25
01:01
Kanalizasyon İşçisi, Rögarın Üzerine Prak Edilen Araç Yüzünden İçeride Kaldı / A Haber 13.11.2019 | 14:15
02:11:43
Müge Anlı 13 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Katili itiraf edip tehdit... 13.11.2019 | 13:55
13:45
Müge Anlı'da kan donduran cinayeti işleyen katili canlı yayında önce itiraf etti... (13 Kasım 2019 Çarşamba) 13.11.2019 | 13:03
03:17
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor 13.11.2019 | 12:44
00:43
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı 13.11.2019 | 12:28
01:44
Başakşehir'de öğrencilerin okuldaki çarpışması bıçaklı kavgaya dönüştü 13.11.2019 | 12:24
02:01
Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı 13.11.2019 | 12:22
07:18
İstanbul Sultangazi'deki feci kaza kamerada 13.11.2019 | 12:11
03:51
Müge Anlı canlı yayınında kaçırıldığı iddia edilen Ebru Hanım'dan flaş açıklama! 13.11.2019 | 11:27
00:59
Rezalet görüntüler! Çocukları Atatürk'ün posteri önünde secde ettirdiler 13.11.2019 | 11:15
07:41
İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda genç kızı taciz eden sapığa linç girişimi! 13.11.2019 | 10:44
03:13
Dönerin içinden çıkanlar şoke etti! Döner diye yediğimiz şey bakın ne çıktı... 13.11.2019 | 10:48
05:28
Kağıthane’de motosikletli genç ve arkadaşı araca çarparak takla attı 13.11.2019 | 10:20
01:36
İstanbul'da 55 kişi gözaltında... Kaçak nargile tütünü operasyonu! 13.11.2019 | 10:30
14:26
Çocukları sakın böyle beslemeyin! Çocuklara büyüme aşamasında sakın... 13.11.2019 | 10:21
01:49
Yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı 13.11.2019 | 10:16
01:01
Rögarla araç arasında sıkıştı 13.11.2019 | 10:08
00:56
Şiddet gören kadının kocasından molotoflu feci intikamı kamerada! 13.11.2019 | 10:05
01:54
Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi 13.11.2019 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN