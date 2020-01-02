Web TV Yaşam İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti...

İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti...

02.01.2020 | 09:27

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin tesadüfen olay yerinden geçtiği ve hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre o sırada tesadüfen yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan acı haber geldi ve kurtarılamadı.


Öte yandan, polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı.


Dehşet anları kamerada
Silahlı saldırı anları kameralara da anbean yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun ateş açtığı ve bölgede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor.


Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:27
Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada! 02.01.2020 | 10:58
05:38
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen kadın servis minibüsünün altında kalarak can verdi! 02.01.2020 | 10:21
01:12
İstanbul'da kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada! 02.01.2020 | 09:59
04:04
İstanbul Tuzla'daki kaçak döküm dehşeti kamerada! 02.01.2020 | 09:48
06:09
İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti... 02.01.2020 | 09:27
00:56
Alkol komasına giren diş hekimi öldü 02.01.2020 | 09:34
03:50
BİM marketleri 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünleri sesli tanıtımı! 02.01.2020 | 09:33
00:43
Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı 02.01.2020 | 09:27
01:03
Meteoroloji’den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (02.01.2020) 02.01.2020 | 09:26
01:03
Meteoroloji'den hava durumu kar yağışı uyarısı! (02 Ocak 2019 Perşembe) Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi... 02.01.2020 | 09:22
02:02:06
Esra Erol (01 Ocak 2020 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Karısını arayan çaresiz koca canlı yayında... 02.01.2020 | 08:31
01:03
Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide! 01.01.2020 | 16:15
02:50
Türkiye, Ceren Özdemir'i unutmadı... Ordu'da 2020 yılının ilk bebeğine 'Ceren' ismi verildi! 01.01.2020 | 15:31
00:55
Kocaeli'de takip ettiği kadını darp ederek taciz eden sapığın görüntüleri ortaya çıktı! 01.01.2020 | 15:15
01:07
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki kavga kamerada 01.01.2020 | 13:31
00:39
İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti! 01.01.2020 | 12:01
00:40
Şarkıcı Haluk Levent, yılbaşına Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e konser vererek böyle girdi! 01.01.2020 | 10:52
01:55
İstanbul Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı 01.01.2020 | 10:14
00:09
Ünlü Sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan minik kızıyla duygusal yılbaşı paylaşımı! 01.01.2020 | 10:07
01:16
Ankara'da yangın faciası: 4 ölü! 01.01.2020 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN