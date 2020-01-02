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İzmir'de kanlı pusu!

02.01.2020 | 11:32

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, süratini arttırıp hızla olay yerinden kaçarken, tesadüfen yolda bulunan bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamı yitirirken, polis, saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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