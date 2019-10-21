İzmir'de Konak Tüneli'ni kapatan trafik magandaları halay çektiler!

İzmir'de, düğüne gitmek için konvoy şeklinde Konak Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak tünel içinde halay çekti. Trafiği felç eden anların görüntüsü, tepki çekti.

İsmir'de Konak Tüneli'nden geçen düğün konvoyundaki otomobiller, trafiği umursamadan araçlarını durdurdu. Araçlardan inen bir grup, halay çekmeye başlarken, diğerleri de korna çalarak onlara eşlik etti. Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, eğlencelerini tamamladıktan sonra oradan ayrıldı. O anların vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, büyük tepki çekti.