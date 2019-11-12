Web TV Yaşam İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı!

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı!

12.11.2019 | 15:45

İzmir'de, masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebeke polis operasyonuyla çökertilirken, gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde bir kadının masaj adı altında kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir genelinde 14 adrese operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


12'si tutuklandı
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için ilanı bulunan çok sayıda cep telefonu hattı, kamera kayıt cihazları, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 250 bin 000 TL para, çetele tutulan ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlarda sözleşmeler ele geçirildi.


Yapılan araştırmalarda ise şebekenin 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen S.Ş. ile birlikte; D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 2'si, hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest kalırken, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:18
Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti ,hem aracından hem eşinden oldu! 12.11.2019 | 16:37
01:11
İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı! 12.11.2019 | 15:45
01:48
Sakarya'da şişe kapağını yutan çocuğu eczacının ölümden kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2019 | 15:25
00:43
Zebra midye nedir? Zebra midyesinin zararları nelerdir? İşte zebra midye istilası... 12.11.2019 | 15:05
01:16
Eşinin Yüzüne Naylon Poşet Eriten İşkenceci Koca Tutuklandı 12.11.2019 | 14:52
02:11
Aksaray'da Otizimli Çocukların Yuhalanması İle İlgili Flaş Gelişme 12.11.2019 | 14:51
01:03
Vapur ve Motorlara Sigara Denetimi / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 14:51
00:45
Gecekondu alevlere teslim oldu 12.11.2019 | 14:15
02:35
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" 12.11.2019 | 14:14
02:12:24
Müge Anlı 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! 8 kadınla aynı anda beraber olan adamdan açıklama... 12.11.2019 | 13:58
03:13
Müge Anlı'daki aşk skandalında şok açıklamalar... Aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam canlı yayında! (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 13:48
02:24
Müge Anlı'da göz yaşları sel oldu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri canlı yayında ilk kez böyle buluştu.... 12.11.2019 | 13:19
02:34
İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı! 12.11.2019 | 12:47
02:19
Apple'ın açığını bulan Bursalı lise öğrencisine Apple'dan şok hediye! 12.11.2019 | 12:35
01:03
İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı! 12.11.2019 | 12:28
01:15
İstanbul Bağcılar'da ters yola girmeye çalışan minibüsün otomobili biçtiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2019 | 12:21
00:37
Yaşlı Çiftin Şüpheli Ölümü 12.11.2019 | 12:05
05:09
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor 12.11.2019 | 12:03
01:16
Eşini ve çocuklarını erittiği naylon poşetle yaktı! İşkenceci Koca Tutuklandı! 12.11.2019 | 12:03
01:00
Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı 12.11.2019 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN