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İzmir'de şok eden olay: İntihar eden patronunu ipten aldı

08.11.2019 | 18:26

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, patronunun intihar mektubunu montunun cebinde bulup evine koştu, genç adamın hayatını kurtardı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Özel bir motorlu kurye şirket sahibi olan Kemal K. (28), iddiaya göre maddi sıkıntılarından ötürü bunalıma girdi. Sıkıntılarından dolayı intihar etme kararı aldığı söylenen Kemal K., intihar mektubunu iş yeri çalışanı Mehmet Sabri Oymacı'nın mont cebine gizlice koydu.

İPİ KESİP KURTARDI
Bir süre sonra Oymacı cebindeki notu fark edince koşarak patronu Kemal K.'nin evine gitti. Kemal K.'nin evinde kendisini iple astığını gören Oymacı, eline geçen bıçakla ipi kesip patronunun hayata tutunmasını sağladı.

Patronunu ipten alarak hayatını kurtaran Mehmet Sabri Oymacı, olay anını anlattı. Oymacı, "Ben akşam saatlerinde mesaim bittiğinde motosiklete binip eve gittim. Eve gittiğimde cebimde bir not buldum. Notu okuduğumda kötü bir şeylerin olacağını anladım. Yan taraftaki kahvedeki iş arkadaşım Hasan'ı aradım ve Kemal'i sordum. Kemal'in anahtarı bırakıp gittiğini söyledi. Ona hemen iş yerine gitmesini söyledim. İş yerine gittiğinde bana masada bir borç listesi olduğunu söyledi. Sonra hemen ben de iş yerine gittim. Orada vasiyetini de gördüm. Vasiyeti görünce hemen evine geldim. İçeri girer girmez ipte asılı olduğunu gördüm. İpini kestik ve ardından kalp masajı yaptık ve nefes almaya başladı. Çevredeki komşular ve bu bölgede yer alan tıp merkezindeki doktor bey geldi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Çok şükür kurtuldu" dedi.

"BUNALIMDAYDI, FARKINDAYDIK"
Kemal K.'yı ipten alarak hayata tutunmasını sağlayan Mehmet Sabri Oymacı, patronunun uzun süredir bunalımda olduğunu belirterek, "Çok neşeli bir insandı esasında ancak uzunca bir süredir bunalımdaydı. Biz kendisini telkin ederek işlerin düzeleceğini, kendisini sıkmaması gerektiğini söylerdik. Nasıl intihar kararı verdi anlayamadık, biz de şok olduk. Hem maddi hem de manevi bir bunalım yaşıyordu ama canına kıymak istemesine biz ihtimal vermiyorduk" açıklamasında bulundu.

"ŞU ANDA DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Patronu Kemal K.'nin hastaneden çıkarıldığını söyleyen Mehmet Sabri Oymacı, "Şu anda durumu oldukça iyi. Manisa Akhisar'da ablasının yanında kalıyor. Telefonla da konuşuyoruz. Durumu iyiye gidiyor. Daha da kendini toparladıktan sonra yeniden işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olay sonrası hastanede de görüştük; sarıldık birbirimize " sözlerine yer verdi.

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