İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı
İzmir’in Konak ilçesinde parkı sulamak için kullanılan su borusu patladı. Borudan yola fışkıran suyu fırsat bilen sürücüler de araçlarını yıkamak için suyun altına girince ilginç görüntüler ortaya çıktı.Konak Meydanı'nın çevresinde bulunan yeşil alanı sulamada kullanılan boru patlayınca sular yukarı doğru fışkırarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akmaya başladı. Metrelerce yukarı fışkıran su yola akarken, yoldan geçen araç sürücüleri de durumu fırsat bilerek suyun altından geçerek araçlarını yıkadılar. Suyun altından geçmek için şerit değiştiren araçlar kısa süreli trafik yoğunluğu da oluştururken ilginç görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 24.01.2020 | 18:32
00:26
Park halindeki araç alev topuna döndü 24.01.2020 | 18:32
01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
03:52
03:52
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:08
01:56
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 24.01.2020 | 14:25
05:07
01:49
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 24.01.2020 | 11:38
01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
03:42
06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50