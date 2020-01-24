Web TV Yaşam İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı

İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı

24.01.2020 | 18:32

İzmir’in Konak ilçesinde parkı sulamak için kullanılan su borusu patladı. Borudan yola fışkıran suyu fırsat bilen sürücüler de araçlarını yıkamak için suyun altına girince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Konak Meydanı'nın çevresinde bulunan yeşil alanı sulamada kullanılan boru patlayınca sular yukarı doğru fışkırarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akmaya başladı. Metrelerce yukarı fışkıran su yola akarken, yoldan geçen araç sürücüleri de durumu fırsat bilerek suyun altından geçerek araçlarını yıkadılar. Suyun altından geçmek için şerit değiştiren araçlar kısa süreli trafik yoğunluğu da oluştururken ilginç görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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