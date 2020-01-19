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İzmir'de uyuşturucu partisinde ölen Destan Arda'nın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler

19.01.2020 | 11:30

İzmir'in Konak ilçesinde, şaka amaçlı arkadaşını kucaklamak isterken dengesini kaybedip, salonun cam kapısına düşüp, kopan cam parçalarının boğazına saplanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Destan Arda'nın (25), olay anında evde bulunan 2 arkadaşının polise farklı ifade verdiği ortaya çıktı. Ev arkadaşı H.E. (27), birlikte alkol ve uyuşturucu aldığı Arda'nın şaka amaçlı A.N.İ.'yi (25) kucağına almak isterken düştüğünü söyledi. A.N.İ. ise olay anında sızmış halde olduğunu, gürültü üzerine kalktığını öne sürdü.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kılıçreis Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Eğlence organizasyonları yapan Destan Arda, iddiaya göre, evindeki salonda birlikte alkol alıp eğlendiği iki arkadaşından A.N.İ.'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek, cam salon kapısına düştü. Kırılan cam parçalarının boğazına saplanması nedeniyle Arda kanlar içinde kalırken, ev arkadaşı H.E. de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Destan Arda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Destan Arda'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme bulunduğu da belirlendi.


'HEP BERABER ALKOL VE UYUŞTURUCU
Olayla ilgili soruşturma sürerken Destan Arda'nın ev arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni H.E., polise verdiği ifadesine, 1.5 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatarak, "Saat 21.00 sıralarında eve geldim. Evde daha önceden tanımadığım Burçin diye bir kız vardı, daha sonra A.N.İ isimli bir başka kız geldi. Burçin evden ayrıldı. Kendime alkol almak için dışarı çıktım, saat 01.00 sıralarında eve geldim. A.N.İ, Destan ve ben alkol alıp, uyuşturucu kullandık. Salonda üçümüz birlikteyken, telefonumdan müzik açmaya çalıştığım sırada, Destan A.N.İ.'yi kucağına almaya çalışıyordu. Bir anda ses duydum. Arkamı döndüğümde salon kapısının camının kırıldığını, Destan'ın yerde olduğunu fark ettim. Odanın ışıkları kapalıydı, ışığı açtığımızda Destan'ın yerde kanlar içinde olduğunu gördüm. Telefonla ambulansı aradık. Bu sırada A.N.İ şoka girerek, evden ayrıldı" dedi.


'SIZMIŞTIM, GÜRÜLTÜYE KALKTIM'
A.N.İ. ise ifadesinde, Bostanlı'daki evinden çıkıp saat 21.40 sıralarında arkadaşı Destan Arda'nın evine geldiğini belirterek, "Eve gitmeden önce içmek üzere alkol almıştım. Eve girdiğimde, kısa turuncu saçlı bir kız ve orada tanıştığım H.E. vardı. Turuncu saçlı kız daha sonra gitti. Evde hep birlikte alkol aldık, evin içinde ışıklar yanmıyordu, karanlık bir ortam vardı. Destan ve H.E. uyuşturucu kullanmıştı. Ben de sızmıştım. Daha sonra bir gürültü duydum ve kalktım. Destan'ı kapı eşiğinde, yerde kanlar içinde gördüm. Yanına gidip seslendim, şoka girmiştim. Sonrasını tam hatırlamıyorum" diye konuştu.

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