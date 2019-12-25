Jandarma Genel Komutanlığı'ndan keskin nişancı klibi

Jandarma Genel Komutanlığı keskin nişancıları anlatan bir video klip paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı keskin nişancıları anlatan bir video klip paylaştı. Videoda keskin nişancıların profesyonelliğini bölgeye uyumunu ve tanınmazlığını gösteren bir klip paylaştı. Klibin başlığında ise, "En sarp kaya, coşkun ırmak (görebilirlerse) bizi yakından tanır" denildi.