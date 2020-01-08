Web TV Yaşam Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü esrar jandarma ekiplerine takıldı

Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü esrar jandarma ekiplerine takıldı

08.01.2020 | 11:21

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu. Sık sık gerçekleştirilen operasyonlarda yakayı ele vermek istemeyen uyuşturucu satıcıları ileriki zamanlarda satışa sunmak istedikleri esrarı toprağa gömdü. Uyuşturucu satıcılarının operasyonlardan sonra satmak için toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar, alınan bir istihbaratın ardından yapılan operasyonda ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:30
Bugün hava nasıl olacak? (8 Ocak 2020 Salı havalar nasıl olacak?) İşte yurt genelinde hava durumu... 08.01.2020 | 11:25
00:46
Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü esrar jandarma ekiplerine takıldı 08.01.2020 | 11:21
00:41
Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı 08.01.2020 | 11:20
01:05
Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı 08.01.2020 | 11:19
01:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar, yağmur ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (8.01.2020) 08.01.2020 | 11:06
04:21
Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçağın kurtarılma çalışması böyle görüntülendi 08.01.2020 | 10:01
02:11
Altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı...Kuyumcuda tırnakçılık girişimi kamerada 08.01.2020 | 09:44
01:17
İstanbul Sultanahmet’te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada 08.01.2020 | 09:47
04:32
Çoçuklarda başarının sırrı: Sağlıklı beslenme! 08.01.2020 | 08:18
01:28
Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada 07.01.2020 | 18:23
00:34
Buzlanan yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı, araçta bulunan yolcu kaza anını böyle görüntülendi 07.01.2020 | 18:23
03:28
Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı 07.01.2020 | 18:23
01:24
Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta caretta sahile vurdu 07.01.2020 | 18:23
02:42
Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı 07.01.2020 | 18:23
04:20
8 göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı 07.01.2020 | 16:53
03:35
Pistten çıkan Pegasus Havayoları'na ait uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor! 07.01.2020 | 16:14
00:22
Mersin Mezitli'de sel nedeniyle otomobillerin sürüklenerek üst üste yığıldığı anlar kamerada! 07.01.2020 | 16:01
01:23
İstanbul TEM'de kaza! 07.01.2020 | 15:45
02:53
Emniyet'ten sosyal medyadaki darp iddiasına görüntülü yalanlama 07.01.2020 | 14:50
00:59
İzmir'de köpeklerden kaçarken bir aracın altında kalarak ölen minik kızın görüntüleri ortaya çıktı! 07.01.2020 | 14:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN