Jandarma sinsi planı bozdu... Ayakkabının içinden 412 gram esrar çıktı

Diyarbakır'da jandarma kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın ayakkabısına gizlenen 412 gram esrar ele geçirildi. Narkotik köpeklerin koku almaması için ayakkabısına özel taban yaptıran ve üzerini hem streç film hem de mavi lastik bir kaplama ile kapatan şansın sinsi planı jandarmanın dikkatinden kaçmadı.