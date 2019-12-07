Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen 2 şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler O.D. ve C.Y.'yi takibe aldı. Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen 2 şüpheli Elazığ kırsalında düzenlenen operasyonla otomobil içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 12 kilo 870 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi.