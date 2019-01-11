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Jandarma’dan yürekleri ısıtan davranış

Çorum’un Kargı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, ineklerine çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sinanözü köyü girişinde Şerife Bilmez adlı kadın, sırtına yüklediği çuvallarla birlikte ahırına yürüdüğü esnada devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadına rastladı. 70 yaşında kadının sırtında çuvalları gören jandarma ekipleri, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Yaşlı kadının sırtından çuvalları alan jandarma ekipleri, saman dolu çuvallarla birlikte yaşlı kadını araçlarına bindirerek ahırına kadar bıraktı.
Jandarma ekiplerinin bu hareketi köylüler tarafından büyük takdir topladı.
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Jandarma’dan yürekleri ısıtan davranış
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