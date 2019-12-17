Jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi
İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda "Torbacı" olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.
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