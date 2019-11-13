Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay titiz bir çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda bugün 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 39 şüpheli yakalandı.