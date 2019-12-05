Kaçırılıp 3 gün boyunca istismar edildi
15 yaşındaki lise öğrencisi erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp 3 gün istismar edildi. Mersin'de yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından okul yolunda kandırıldı. Otomobille gezmeye çıkardığını sanan kız eve kapatıldı ve alıkonuldu. Polis tarafından kurtarıldığında ailesiyle tehdit edildiği için o kişilerden şikayetçi olmadı. Ancak günler sonra ailesine olayı anlattı. Anne ve babası ona destek olunca şikayetçi oldu. Şimdi genç kızı kaçıranları ve istismar edenlerin hak ettiği cezayı almasını bekliyorlar.
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