Web TV Yaşam Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı

Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı

04.12.2019 | 15:00

Konya’da kaçırıldıktan sonra şehir merkezi çıkışında araçtan atıldığı iddia edilen genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini ardından babasını görüntülü arayarak yerini tarif etti. Polis ekipleri tarafından bulunan genç kız, araçtan atıldığı yere gelen anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü. Konya'da, iddiaya göre bir lise öğrencisi 17 yaşındaki S.Ç., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden inen şahıs veya şahıslar tarafından Selçuklu ilçesinde bulunan okulunun önünden araca bindirilerek kaçırıldı. Beyşehir Caddesi'nden ilerleyen araç Konya Isparta karayoluna doğru giderken araçtaki şahıs veya şahıslar genç kızı bir süre sonra Akyokuş seyir tepesi civarında araçtan atarak kaçtı. Araçtan atılan genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçerken S.Ç. cep telefonundan babasını görüntülü arayarak yerini tarif etmeye çalıştı. Genç kızın, bulunduğu yer civarında televizyon antenlerinin olduğunu belirtmesi üzerine mevkisinin Akyokuş civarındaki televizyon antenleri olduğu anlaşıldı. Polis ve sağlık ekipleri de genç kızın bulunduğu mevkiye yönlendirildi. Ailesi çocuklarına kavuştu gözyaşlarına boğuldu Polis ekipleri tarafından yol üzerinde yürürken bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi S.Ç., polis otosuna alındı. S.Ç., polis otosunda oturduğu sırada ailesi olay yerine geldi. Bu sırada kızlarını gören babası B.Ç., annesi G.Ç. ve yakınları genç kıza sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Kızına sarılan baba, "Babam, babam" diyerek ağlarken, amcası, "Elleri kırılsın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra genç kız sağlık kontrolü için olay yerine gelen ambulansla alınarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi S.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesinin kızlarını kaçıran kişi veya kişilerden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:59
Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı 04.12.2019 | 15:00
00:57
İki araç çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü 04.12.2019 | 14:36
01:09
Apartmana giren pitbull paniğe neden oldu! 04.12.2019 | 14:34
04:20
Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor 04.12.2019 | 14:32
02:08
E-5'te dehşete düşüren olay 04.12.2019 | 14:28
02:12:16
Müge Anlı'da (4 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Ürperten cinayette iskelet kime ait? 04.12.2019 | 13:58
03:52
Müge Anlı'da ürperten olay! Bahçedeki insan iskeleti kime ait? (4 Aralık 2019 Çarşamba) 04.12.2019 | 12:53
02:36
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü, yolcu minibüsü alev alev yandı 04.12.2019 | 12:14
03:39
Artık tüm sigara paketleri tek tip olacak! İşte yeni sigara paketleri... 04.12.2019 | 12:18
00:45
Parodi hesabı gerçek ABD Başkanı Trump, sanan İsmail Küçükkaya, FOX TV canlı yayınında böyle alay konusu oldu! 04.12.2019 | 12:02
03:09
Çok paylaşım çok müşteri 04.12.2019 | 11:54
01:14
Ankara Karayolu beyaza büründü 04.12.2019 | 11:13
00:55
Minibüslerin tehlikeli yolculuğu 04.12.2019 | 10:47
02:45
İstanbul'a kar yağacak mı? (4 Aralık 2019 Çarşamba) Meteoroloji'den son dakika canlı hava durumu, kar yağışı haritası! 04.12.2019 | 10:16
01:06
Balıkesir'de hayran bırakan dostluk 04.12.2019 | 10:15
03:58
Ordu'da balerin Ceren Özdemir cinayetinde polis bir kişiyi gözaltına aldı 04.12.2019 | 10:08
03:05
Genç balerin evinin önünde katledildi 04.12.2019 | 09:49
02:33
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk! 04.12.2019 | 09:36
12:39
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Cesedi tandırda yakıp kemiklerini... 04.12.2019 | 09:08
01:58:50
Esra Erol (3 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Parçalanmış aileler bir araya geliyor... 04.12.2019 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN