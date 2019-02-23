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Kadıköy'de herkesi şaşkına çeviren olay! Bebeğim orada deyip otobüsün altına girdi

İstanbul Kadıköy’de kimliği tespit edilemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle durakta yolcu indiren bir otobüsün altına “Çocuğum otobüsün altında” diyerek girdi. Kadıköy’de yaşanan ve herkesi şaşkına çeviren olay polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs "Çocuğum otobüsün altında, onu kurtarmam lazım" diyerek 34 UYB 58 plakalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arkada kısmından altına girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen otobüs şoförünü uyararak durdurdu. Otobüsün altında yatan şahsa çevredeki vatandaşlar "Ne yapıyorsun? Çıksana oradan" dedi fakat otobüsün altından çıkmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Kadıköy'de herkesi şaşkına çeviren olay! Bebeğim orada deyip otobüsün altına girdi
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