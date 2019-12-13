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Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada

13.12.2019 | 16:46

Kadıköy'de uyuşturucu satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, operasyon kameralara yansıdı. Kadıköy , Fikirtepe Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin P.(24)'nin Şile'de uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 1 Aralık günü saat 19.00 sıralarında şüpheli Hüseyin P.'nin Rasimpaşa Mahallesinde bir kişiyle buluşacağını ve uyuşturucu madde satışı yapacağını belirledi. Bunun üzerine ekipler Hüseyin P.'yi Fikirtepe Mahallesindeki evinden çıktığı andan itibaren takibe aldı. Şüpheli Hüseyin P., Halitağa Caddesinde bulunan bir işyerinin önünde Doğa D.(30) ile buluşarak madde alışverişi yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli direnerek bir polis memurunu elinden yaraladı ve kaçmaya çalıştı. Şüpheli Hüseyin P., polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli Hüseyin P. ve Doğa D. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda ise 53,7 gram skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Hüseyin P.'nin Fikirtepe Mahallesindeki evinde de arama gerçekleştirdi. Hüseyin P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi ve 1 kilo 100 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doğa D., 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hüseyin P. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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