Kadıköy'de yakalanan kadın hırsızın suç dosyası hayrete düşürdü
İstanbul'da 4 ilçede girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerden birinin suç dosyası dikkat çekti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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