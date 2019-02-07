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Kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atıldı, geri döndüğünde dehşet saçtı

İzmir' in Buca ilçesi'nde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan bir kişi silahıyla geri dönüp dehşet saçarak 4 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İZMİR'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şahıs işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs birsüre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden şahıs patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. Alkollü şahıs tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu..O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

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Kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atıldı, geri döndüğünde dehşet saçtı
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