Kadın doktora otoyolda dayak kamerada!

Eyüpsultan'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü. Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor. Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.