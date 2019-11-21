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Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı

21.11.2019 | 18:03

Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu T.K. (19) Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli T.K.’nın çantasını çaldığı vatandaşı uzun süre takip etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Dolu Sokak üzerinde esnaflık yapan İ.K., eşi ile birlikte yürüdüğü sırada, içinde tabancası, anahtarları ve kredi kartlarının bulunduğu çantası T.K tarafından zorla alındı. Mağdurun şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera araştırması neticesinde şüphelinin Özbek Uyruklu T.K. olduğunu belirledi.

Merzifon Asayiş Büro ekipleri kaçmaya çalışan T.K.'yı otogarda yakalayarak gözaltına aldı. İddiaları kabul eden şüphelinin çantayı attığı yeri göstermesiyle, çanta ve içindeki tabanca bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.K. adliyeye sevk edildi.

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