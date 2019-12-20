Web TV Yaşam Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı

20.12.2019 | 11:00

Adana’da kent merkezinde bulunan bir metruk iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, “Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok” dedi. Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde bulunan iş yeri yıllar önce terk edildi. Aradan geçen zamanda ise iş yerinde tarihi eser olduğu iddiasıyla kazı yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kazıdan sonra çevresi çinko ile kapatılan iş yeri sokakta yaşayan kişilerin meskeni haline geldi. Uyuşturucu madde kullanan kişiler çinkoları kaldırarak iş yerinin içerisini adeta çöplüğe çevirip yoldan geçen vatandaşları da rahatsız etmeye başladı. Geçtiğimiz gün ise çevre esnafından Halim Erdoğan, yemek yerken metruk iş yeri içerisinde uyuşturucu madde kullanmış kişinin yoldan geçen kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çeken Erdoğan, daha sonra da iş yerine girip şahsı uzaklaştırdı “Herkes rahatsız oluyor” Otellerin olduğu bölgede metruk iş yerinin kent imajına zarar verdiğini aktaran Halim Erdoğan, “Bizim namusumuz var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Burası şehrimizin dışarıya açılan penceresi. Bu kadar yabancı gelip gidiyor buradaki otellere. Bu metruk binada ise uyuşturucu kullananlar, sokaktan geçenleri taciz edenler var. Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok. Bu konuyu çözelim lütfen. Bundan 3 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduk ama dilekçemize hala cevap yok. Gece de geliyorlar, gündüz de geliyorlar. Herkes rahatsız oluyor” diye konuştu. Öte yandan, metruk iş yerinin içerisinde bir kedinin de işkence edilerek öldürüldüğü görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:12
Kadınlara cinsel tacizde bulunurken kameraya yakalandı 20.12.2019 | 11:00
00:36
Adana'da yoldan geçen kadınlara cinsel tacizde bulunan sapık böyle görüntülendi! 20.12.2019 | 11:08
01:13
Çatalca Durusu (Terkos) Gölü'nde korkunç olay: İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı! 20.12.2019 | 10:53
04:35
İBB önünde atlı fayton protestosu: Hayvanseverler çadırlarda sabahladı! 20.12.2019 | 10:31
02:48
İstanbul Büyükada'da korkutan hastalık: 81 at itlaf edildi! 20.12.2019 | 10:27
04:05
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı 20.12.2019 | 10:04
02:53
Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi 20.12.2019 | 10:02
01:26
İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği 20.12.2019 | 10:00
00:46
Antalya polisin direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü kurtarma anı kamerada 20.12.2019 | 09:58
00:24
İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest 20.12.2019 | 09:32
01:09
Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı 20.12.2019 | 09:27
01:05
Meteoroloji'den kar, sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (20.12.2019) 20.12.2019 | 09:22
03:59
BİM marketleri 24 Aralık 2019 Salı aktüel ürünleri tanıtım 20.12.2019 | 09:02
02:19
ŞOK Market 21-24 Aralık 2019 aktüel ürünler tanıtımı 20.12.2019 | 08:59
02:01:24
Esra Erol (19 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Çocuklarını bırakıp evli adamla kaçan kadın... 20.12.2019 | 08:38
02:56
Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı 19.12.2019 | 19:31
06:12
Trafik polisinden hayat kurtaran müdahale... Kalp krizi geçiren sürücüyü polis hayata bağladı 19.12.2019 | 18:24
03:50
Oynayarak sokak süpüren işçiye Başkan Gültak'tan bir maaş ikramiye 19.12.2019 | 18:24
05:14
Yaylaya terk edilen eşek için seferber oldular 19.12.2019 | 18:24
02:53
Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı 19.12.2019 | 18:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN