Kadınlara kabusu yaşatan tacizciye suçüstü

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Marketlerde ve insanların yoğun olarak bulunduğu işlek yerlerde kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunmak suretiyle dokunduğu tespit edilen şüpheli R.A. takibe alındı. Ekiplerce suçüstü yapılan R.A. Bartın'da bulunan Kapalı Pazar çevresinde yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Burada sorgusu yapılan R.A. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cinsel istismar' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suçla mücadelemiz; kötülük bu dünya üzerinden silininceye kadar devam edecektir."

Sema DALGIÇ

