Kafalarına turşu bidonu atılan hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

Pendik'te ilginç olay geçtiğimiz salı yaşandı. Cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne soygun amaçlı 3 kişi geldi. Sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda hırsızlar önce dükkanın kepengini patlattı. İçeri giren hırsızlar gördükleri pahalı malzemeleri araçlarına koymaya başladılar.

Tam o sırada dükkan sahibi olan Melih Ş.'nin yan binasında oturan bir komşusu durumdan şüphelendi. İlk başta durumu anlayamayan komşu gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını fark edince balkonunda bulunan turşu bidonlarını fırlatmaya başladı. Neye uğrağını şaşıran hırsızlar alabildiklerini alıp hızla olay yerinden kaçtılar. Dükkanın alarmını duyan Melih Ş.ise geldiğinde hırsızların gitmiş olduğunu gördü. Komşusunun yaptığı sayesinde ise büyük bir zarardan kurtulmuş oldu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.