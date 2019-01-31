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Kafalarına turşu bidonu atılan hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

Pendik’te iş yerine giren hırsızlar kafalarına yan binadan turşu bidonu atılınca neye uğradığını şaşırdılar. Hırsızlar atılan turşu bidonuyla önce şoka uğrayıp kaçmaya başlarken, hırsızlara turşu bidonuyla müdahale kameralara saniye saniye yansıdı.

Pendik'te ilginç olay geçtiğimiz salı yaşandı. Cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne soygun amaçlı 3 kişi geldi. Sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda hırsızlar önce dükkanın kepengini patlattı. İçeri giren hırsızlar gördükleri pahalı malzemeleri araçlarına koymaya başladılar.

Tam o sırada dükkan sahibi olan Melih Ş.'nin yan binasında oturan bir komşusu durumdan şüphelendi. İlk başta durumu anlayamayan komşu gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını fark edince balkonunda bulunan turşu bidonlarını fırlatmaya başladı. Neye uğrağını şaşıran hırsızlar alabildiklerini alıp hızla olay yerinden kaçtılar. Dükkanın alarmını duyan Melih Ş.ise geldiğinde hırsızların gitmiş olduğunu gördü. Komşusunun yaptığı sayesinde ise büyük bir zarardan kurtulmuş oldu. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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Kafalarına turşu bidonu atılan hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
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