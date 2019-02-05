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Kağıthane’de şaftı kopan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Kağıthane’de şaftı koptuğu iddia edilen kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonet park halindeki 6 araç ve doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra durabildi. Kamyonetin yokuş aşağı kaydığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane, Çeliktepe Mahallesi, Eyalet Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 34 GR 7598 plakalı kamyonet sürücüsü getirdiği yükü boşaltmak için sokağa park etti. Kamyonetinden aşağı inen sürücü getirdiği yükü boşaltmaya başladı. Bir süre sonra kamyonet yokuş aşağı kaymaya başlayarak park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. Park halindeki 5 otomobile çarpan kamyonet son olarak sürücüsünün daha yeni park ettiği otomobil ve onun bitişiğinde bulunan doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra durabildi. Savaş alanına dönen sokakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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Kağıthane’de şaftı kopan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi
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