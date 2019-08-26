Kahraman şoför yolcuların hayatını kurtardı

Olay, Kayseri - Niğde karayolu Örenşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Uzun yönetimindeki 50 EZ 655 plakalı şehirlerarası midibüsün, 20 yolcusu ile seyir halindeyken fren balatalarının sıkışması sonucu sol ön lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü Rüstem Uzun, önce araçtaki yolcuları tahliye etti, ardından da alev alan lastiği söndürerek olası bir faciayı önledi. Şoförün yerinde müdahalesi ile 20 yolcu olaydan yara almadan kurtuldu. Yolcular başka bir midibüs ile gönderildi. Olayın ardından sevk edilen polis ekipleri de, midibüste inceleme yaptı.Lastiği değiştirilen midibüs yola devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.