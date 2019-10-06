Kahramanmaraş ahırda yangın çıktı, 17 büyükbaş öldü

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş yanarak öldü.
Dün gece ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde, Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören Tatlıgül ile komşuları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi. Yangının büyüyüp eve sıçramaması için ahırdaki samanlar dışarı çıkarıldı. Alevler olay yerine gelen 1 itfaiye aracı ve itfaiye eri ile mahalle sakinlerinin saatler süren söndürme çalışmaları sonunda söndürülebildi. Yangında, ahırdaki 17 büyükbaş yanarak öldü.