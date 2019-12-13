Kahramanmaraş'ta özel bakım evinde skandal! Yaşlı insanların hali yürekleri sızlattı

Kahramanmaraş'ta özel bir bakım evinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü. Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakım evinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.