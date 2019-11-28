Web TV Yaşam Kahramanmaraş'ta tavandan üst kattaki evin balkonuna çıkan incir ağacı görenleri şaşırtıyor

Kahramanmaraş'ta tavandan üst kattaki evin balkonuna çıkan incir ağacı görenleri şaşırtıyor

28.11.2019 | 10:13

Kahramanmaraş'ta daha önce ev olan yeri iş yerinde yetişen ve tavandan çıkıp üst kattaki evin balkonundan uzanan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

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