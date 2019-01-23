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Kaldırımda yürüyen genci ezen kamyon şoförü tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci ezen kamyon şoförü tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon süratli bir şekilde çarptı. Faris, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriyeli gencin cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce uçakla Gaziantep'e götürülerek akrabalarına teslim edilecek.

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Kaldırımda yürüyen genci ezen kamyon şoförü tutuklandı
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