Kalpazanlara büyük darbe!

İstanbul polisi gerçekleştirdiği operasyonda 3 suç çetesini çökertti. Operasyonların adresi Başakşehir, Bakırköy ve Esenler oldu. Bakırköy'de 3 sahte çek ele geçirilirken, Başakşehir'de ise bir depoya yapılan baskında kalpazanların piyasaya sürmek üzere hazırlandığı 100'lük barkotlar halinde 1 milyon 330 bin Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonun bir diğer adresi Esenler'de 147 adet sahte pasaport ele geçirildi.